Donnarumma sauve le PSG et se confie

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Victime d'un cambriolage particulièrement violent dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juillet, Gianluigi Donnarumma a fait son retour sur les terrains lors du match amical du PSG contre Al Nassr. Le portier italien a donné de ses nouvelles.

Un footballeur cambriolé, c'est presque devenu commun, tant cela arrive fréquemment. Mais Gianluigi Donnarumma a vécu une soirée bien plus traumatisante puisque le joueur du PSG et sa compagne étaient présents lors de l'intrusion dans leur domicile. Le couple a été ligoté pendant que les cambrioleurs dérobaient des bijoux pour un préjudice financier s'élevant à 500 000 euros. L'ancien gardien de l'AC Milan a lui reçu des coups au visage et a été contraint de se rendre à l'hôpital. Néanmoins, cela n'a pas empêché le meilleur joueur de l'Euro 2021 de tenir son rang face à Al Nassr où il a gardé sa cage inviolée avec notamment une parade de grande classe devant Cristiano Ronaldo. Après la rencontre, l'international italien (54 sélections) a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour donner des nouvelles à ses fans inquiets.

Donnarumma, jouer avec le PSG lui fait un bien fou

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

« Je voulais vous remercier pour tout le soutien que j'ai reçu depuis vendredi dernier. Cela a été des jours difficiles, mais ce qui est important est que nous allons tous bien. Je suis maintenant au Japon, je suis pressé de rejouer à nouveau et de reporter le maillot du PSG pour les prochains matchs. Je vous embrasse fort et encore merci à tous » confie le gardien parisien après son agression. Performant face à la formation saoudienne, Gianluigi Donnarumma sera probablement reconduit dans les buts lors de cette tournée au Japon. Les prochaines échéances sont contre le Cerezo Osaka le 28 juillet, puis l'Inter Milan le 1er août et enfin un dernier match contre les Jeonbuk Motors le 3 août, dix jours avant la reprise de la Ligue 1, contre le FC Lorient. Et pour le moment, seule bonne nouvelle pour le gardien transalpin, il n'a aucun concurrent dans les cages.