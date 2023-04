PSG : Al-Khelaifi pioche au Real et c'est une surprise

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a besoin de renforcer son milieu de terrain l'été prochain. Les Parisiens pourraient aller piocher au Real Madrid, lequel risque de se séparer de plusieurs éléments dans ce secteur. C'est le cas de Modric mais le PSG suit un autre merengue.

Plus les saisons passent et plus le problème persiste, le PSG manque de tauliers dans l'entrejeu. Il est loin le temps où le club parisien régnait en maître dans ce secteur avec des joueurs tels que Thiago Motta, Blaise Matuidi ou encore Adrien Rabiot. Le dernier mercato estival était censé résoudre les interrogations parisiennes mais les nombreuses recrues (Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler) n'ont pas été à la hauteur des attentes. L'été prochain, il va sans doute falloir recruter à nouveau. Il faut des éléments talentueux, peut-être expérimentés et si possible le moins cher possible à cause du fair-play financier. Le Real Madrid pourrait être un allié de circonstance dans cette tâche.

Le PSG sur la piste de Dani Ceballos

Il semble que les Merengues vont connaître un exode massif de joueurs l'été prochain. Pour certains, c'est voulu par le club dans un but de rajeunir l'effectif. En fin de contrat, Luka Modric et ses 37 ans sont ainsi menacés. Pour d'autres aussi en fin de contrat, quitter le Real vient de leur propre chef. Ces éléments veulent retrouver plus de temps de jeu comme Nacho, Marco Asensio ou Dani Ceballos. Cela n'a pas échappé à Nasser Al-Khelaifi.

El PSG, atent a Dani Ceballos https://t.co/dkSn0zBiea — ElNacional.cat (@elnacionalcat) April 5, 2023

Si certains pouvaient anticiper que le président du PSG viserait le Ballon d'Or 2018 Luka Modric, c'est bel et bien Dani Ceballos qui est dans le viseur selon El Nacional. L'international espagnol de 26 ans ne veut plus se contenter d'un simple rôle de doublure au Real. Titularisé seulement 10 fois en Liga cette saison, Ceballos ne coûterait rien au PSG puisque son contrat expire en juin. Néanmoins, si Ceballos veut changer d'air, rien ne dit que ce sera du côté de Paris. L'Atletico Madrid est aussi sur le coup, ayant déjà entamé des négociations avec son voisin madrilène. Pas sûr toutefois qu'un transfert de Ceballos plaise aux supporters parisiens, son profil étant assez proche des recrues parisiennes de l'été dernier.