PSG : Al-Khelaifi ne peut pas virer Rabiot pour une raison simple !

Dans : PSG, Ligue 1.

Convoqué mercredi par la direction du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est menacé d’un licenciement pour faute grave.

En effet, l’international français n’a pas le droit de se rendre dans les installations du club depuis le 14 mars, Nasser Al-Khelaïfi lui reprochant sa sortie en boite de nuit le soir de l’élimination humiliante du PSG face à Manchester United en Ligue des Champions, et le « like » d’une vidéo de Patrice Evra qui faisait suite au succès des Anglais. Mais Adrien Rabiot peut-il réellement se faire licencier par Paris ? Non selon l'avocat spécialisé en droit social Sylvain Niel, directeur associé chez Fidal, qui a expliqué sur le site de France TV que Rabiot n’avait pas commis de faute suffisamment grave pour risquer un licenciement.

« Une mise à pied conservatoire, c'est une mesure rendue indispensable parce que l'attitude du salarié est de nature à porter un préjudice à son entreprise. Le cas le plus classique de faute grave, c'est le harcèlement, sexuel ou moral. C'est le vol au préjudice de l'entreprise. C'est l'établissement de fausses notes de frais. Ce sont des faits où il y a de la part du salarié une véritable intention de nuire à l'égard de l'entreprise. Le simple fait d'aller en boîte pour sa vie privée, même si on est un footballeur connu, ne constitue pas pour moi une faute suffisamment grave. C'est abusif » estime l’avocat, pour qui le PSG pousserait le bouchon beaucoup trop loin s’il décidait de licencier Adrien Rabiot mercredi.