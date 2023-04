PSG : Al-Khelaïfi et Galtier, Dominique Sévérac lâche une énorme info

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Christophe Galtier est sur un siège éjectable au PSG, où son départ est plus que jamais évoqué par les dirigeants, Al-Khelaïfi en tête.

L’avenir de Christophe Galtier est incertain. Plus que jamais, l’entraîneur du Paris Saint-Germain est dans une situation délicate et son maintien jusqu'à la fin de la saison n'est même plus garanti. Les défaites au Parc des Princes face au Stade Rennais avant la trêve internationale, et contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir, ont jeté le trouble sur le club de la capitale. Tandis que l’option n°1 du PSG était de terminer la saison avec Christophe Galtier avant de sonder le marché des entraîneurs européens durant la trêve, il est désormais envisageable que le scénario évolue avec un licenciement de l’ex-entraîneur de Lille en cours de saison. En cas de défaites contre Nice et Lens, lors des deux prochains matchs de Ligue 1, le natif de Marseille ne sera plus l’entraîneur du Paris SG selon L’Equipe.

Galtier détesté par Al-Khelaïfi ?

Au PSG, Christophe Galtier devait pourtant être soutenu coûte que coûte par Luis Campos, son binôme à Lille. Ce duo a volé en éclats après les mauvais résultats du club francilien, et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi qui va voler au secours de l'entraineur français. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Dominique Sévérac a révélé que le président du PSG « détestait » Christophe Galtier, un choix par défaut pour lui l’été dernier alors qu’à l’instar de l’Émir du Qatar, il rêvait d’un certain Zinedine Zidane. Autant dire que Christophe Galtier ne peut plus compter sur beaucoup de soutiens dans la capitale française, où seuls des bons résultats d’ici la fin de la saison peuvent le sauver. Même si à priori, son avenir à long terme chez les résidents du Parc des Princes ne fait plus aucun doute avec un départ plus que plausible l’été prochain.

« C’est un problème historique du PSG depuis la venue du Qatar, l’entraîneur est tout seul à répondre à tout, tout le temps. Mais je me souviens que lorsque Leonardo venait défendre Tuchel devant les micros, personne n’y croyait car on savait qu’en privé, il détruisait Tuchel. Personne n’y croyait. Et quand Nasser Al-Khelaïfi venait confirmer un entraîneur, ce qu’il a fait il n’y a pas longtemps en disant qu’il avait le meilleur entraîneur, que Christophe Galtier est génial alors qu’entre nous il le déteste… Je veux bien qu’on ne laisse pas l’entraîneur tout seul mais si c’est pour avoir des hypocrites au micro ce n’est pas la peine » a révélé le journaliste du Parisien, dont les révélations prouvent à quel point le climat est tendu au Paris Saint-Germain ces derniers jours.

Christophe Galtier sur la sellette au PSG

La défaite contre l’Olympique Lyonnais, dimanche soir au Parc des Princes (0-1), n’a rien arrangé. L’ancien entraîneur de Lille et de Nice apparait comme de plus en plus isolé vis-à-vis de sa direction mais également de ses joueurs. Selon les derniers échos de L’Equipe, ils ne sont plus très nombreux dans le vestiaire à encore soutenir l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Un changement apparait de toute évidence nécessaire et pour les dirigeants parisiens, il ne fait maintenant plus de doute que celui-ci interviendra en cas de mauvais résultats contre Nice puis Lens. Des potentielles défaites qui placeraient le PSG dans une position extrêmement délicate dans la course au titre de champion de France.