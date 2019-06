PSG : Al-Khelaifi drague Ben Yedder, il ne dit pas non !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A fond sur la piste du défenseur néerlandais De Ligt, le Paris Saint-Germain a d’autres dossiers sur le feu au mercato.

Toujours en quête d’un milieu défensif, le club de la capitale souhaite également se renforcer en attaque, avec un joueur confirmé capable d’intégrer la rotation sans pour autant affaiblir l’équipe. L’expérience n’a pas été concluante avec Choupo-Moting, raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi souhaite frapper un grand coup cet été avec un « joker » de luxe. La preuve, Soccer Link affirme ce mardi que Paris s’est mis en tête de recruter Wissam Ben Yedder en provenance du FC Séville.

« Par l’intermédiaire du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, un premier contact a été établi avec l’entourage du joueur. Le joueur, qui a publiquement clamé ses envies d’ailleurs et de rejoindre un club plus huppé cet été, ne dirait pas non pour rejoindre la capitale française. L’hiver dernier, l’international français a été proposé au FC Barcelone mais le club catalan n’a pas donné suite aux avances de l’ancien toulousain. L’attaquant dispose d’une clause libératoire de 40 ME » explique le média. Reste maintenant à voir si cette somme est négociable et surtout, si Paris est prêt à payer autant pour un remplaçant.