PSG : Al-Khelaïfi a son enveloppe pour le mercato, c’est déprimant

Dans : PSG, Mercato.

Les raisons sont de plus en plus évidentes à chaque semaine qui passe. Le Paris Saint-Germain a besoin de recruter un milieu de terrain défensif cet hiver, et Thomas Tuchel ne cache même plus son souhait de se renforcer à ce niveau. Entre le départ à la retraite de Thiago Motta, l’inutilisation de Lassana Diarra et le clash avec Adrien Rabiot, sans oublier la vente de Giovani Lo Celso, c’est le désert à ce niveau. Et ce ne sont pas les performances de Marquinhos à ce poste, malgré ses progrès, qui peuvent tout régler pour les six prochains mois.

Le PSG étudie de nombreuses pistes, mais les supporters ne pourront pas rêver d'une arrivée de prestige à ce moment de la saison. En effet, toujours coincé par l’UEFA qui refuse de délivrer son verdict dans son enquête sur les comptes du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi ne peut pas délier les cordons de la bourse. Ainsi, selon L’Equipe, le budget que peut allouer le PSG au recrutement d’un joueur cet hiver n’est que de 20 ME maximum. Cela suffirait à de nombreux clubs de Ligue 1, mais pour le Paris SG, cela limite grandement le champ d’action. C’est aussi pour cela que, dans certains dossiers, le champion de France tente de placer des offres de prêt avec option d’achat en fin de saison, histoire d’avoir un peu plus de liberté pour effectuer ce recrutement qui pourrait être capital pour la suite de la saison du club.