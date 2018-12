PSG ; Al-Khelaifi a perdu 50ME, c'est de sa faute à 100% !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le dossier Adrien Rabiot gâche la fin d'année du Paris Saint-Germain, alors que le club de la capitale sort quand même d'une première moitié de saison parfaite ou presque. Mais l'idée de voir partir le jeune milieu de terrain pour zéro euro est un cauchemar pour Nasser Al-Khelaifi, qui a pris ce dossier à coeur, au point même d'en faire une affaire personnelle, ce qui a été une lourde erreur. Car c'est désormais Adrien Rabiot qui a la totalité des atouts dans cette partie de poker, et le président qatari va probablement payer très cher son attitude lors du mercato estival 2018.

En effet, alors que le FC Barcelone souhaitait conclure dès le mois de juillet dernier la venue d'Adrien Rabiot, Nasser Al-Khelaifi a jugé qu'il pourrait inverser la tendance. Un choix totalement raté et dont le prix est désormais connu. « Le club catalan était même prêt à cette époque à proposer au PSG entre 40 et 50 ME pour racheter sa dernière année de contrat. Mais le président Nasser Al-Khelaïfi a préféré balayer cette hypothèse d’un revers de la main, convaincu qu’il parviendrait à persuader son poulain de rester dans l’écurie parisienne. Un pari sportif et financier que le PSG est en train de perdre », explique Le Parisien, qui affirme qu'Adrien Rabiot est désormais décidé à partir au Barça, même si cela ne rapporte rien à son club formateur. NAK aura payé pour comprendre.