PSG ‍: Al-Khelaïfi a menti, le Real confiant pour Mbappé

Par Eric Bethsy

Alors que Kylian Mbappé se dirige vers la fin de son contrat, Nasser Al-Khelaïfi a fait une étonnante déclaration. Le président du Paris Saint-Germain a laissé entendre que son attaquant avait décidé de prolonger. Une version contredite en Espagne où le Real Madrid se prépare à l’accueillir libre l’été prochain.

Tendance réelle ou simple provocation ? Ce vendredi, Nasser Al-Khelaïfi a lâché une petite bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le président du Paris Saint-Germain s’est montré étonnamment confiant quant à une prolongation de son attaquant bientôt en fin de contrat. « S'il y a des chances qu'il reste la saison prochaine ? Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain, a confié le dirigeant au média polonais Meczyki. Il aime le club, c'est un joueur fantastique, c'est le meilleur joueur au monde. Nous sommes très contents de l'avoir et nous l'aurons. »

PSG : Mbappé va rester, Al-Khelaïfi calme le Real https://t.co/oiqESi1e0d — Foot01.com (@Foot01_com) September 29, 2023

Comme le Qatari l’avait sûrement prévu, sa déclaration a provoqué pas mal de réactions en Espagne. Alors que le Real Madrid espère l’accueillir libre l’été prochain, Kylian Mbappé aurait-il décidé de prolonger au Paris Saint-Germain ? Sur le plateau de son émission El Chiringuito, le journaliste Josep Pedrerol voit surtout un coup de bluff de la part de Nasser Al-Khelaïfi. « Très bien, mais est-ce qu'il prolonge ou pas ? Pour le moment, non », a répondu l’animateur au président parisien, qui n’a pas non plus convaincu le média Defensa Central.

Le plan du Real pour Mbappé

Le site espagnol affirme que rien n’est fait et que l’international français n’a toujours pas pris sa décision. La déclaration de Nasser Al-Khelaïfi ne traduit que sa volonté de prolonger son meilleur joueur. En attendant, le Real Madrid reste attentif et prévoit de passer à l’action en janvier, moment où Kylian Mbappé, s’il n’a pas prolongé, sera libre de négocier avec le club de son choix en vue d'une signature l'été prochain. La Maison Blanche espère ainsi garantir la venue du Parisien afin d’éviter un nouveau rebondissement.