Vitinha arrive au PSG, Mbappé insiste pour Fofana !

Le PSG n’a pas encore ficelé de recrue lors de ce mercato estival mais trois dossiers occupent les journées du conseiller sportif Luis Campos : Vitinha, Renato Sanches et Seko Fofana.

En parallèle du dossier de l’attaquant Gianluca Scamacca, le Paris Saint-Germain travaille sur le recrutement de plusieurs joueurs au milieu de terrain. Depuis le début du mercato, la priorité de Luis Campos se nomme Vitinha, l’international portugais du FC Porto. A en croire les informations de RMC, un accord total est attendu dans les 48 heures pour le transfert de Vitinha au PSG. En effet, de nouvelles négociations vont se dérouler mercredi et jeudi entre les deux clubs au sujet du paiement de la clause libératoire du milieu de terrain de 22 ans. Pour rappel, celle-ci s’élève à 40 millions d’euros et le PSG est d’accord pour la payer. Il suffit aux deux clubs de se mettre d’accord sur l’étalement du paiement, ce qui devrait être fait et permettre ainsi au Paris SG de boucler sa première recrue du mercato estival.

Vitinha c'est bouillant, Renato Sanches c'est froid

Quel milieu de terrain accompagnera Vitinha au Paris Saint-Germain ? Plusieurs dossiers sont sur la table pour Luis Campos, dont ceux menant à Renato Sanches et à Seko Fofana. En ce qui concerne le milieu de terrain de Lille, les négociations sont en stand-by selon les informations du journal L’Equipe. En effet, onze jours après avoir pris la température auprès de l’agent du joueur, le Paris Saint-Germain n’est pas revenu à la charge. Cela ne signifie pas que Renato Sanches ne figure plus dans les plans du PSG. Mais il semblerait que le Portugais ne soit pas une priorité aux yeux de Luis Campos et du futur entraîneur Christophe Galtier, lequel a pourtant gagné le championnat de France de Ligue 1 au LOSC avec Renato Sanches. Si ce dossier est en stand-by, c’est peut-être car le PSG privilégie la piste Seko Fofana. Toujours selon le quotidien national, le colosse du RC Lens est très apprécié en interne et notamment par Kylian Mbappé.

Mbappé très favorable à la venue de Fofana

Avec sa prolongation de contrat de trois ans au PSG, le champion du monde 2018 a gagné en influence. Parfois surnommé le « directeur sportif » par certains observateurs depuis sa prolongation, Kylian Mbappé a son mot à dire même s’il n’est évidemment pas le décideur du mercato parisien. L’attaquant parisien ainsi que son entourage poussent très fort en interne pour la venue de Seko Fofana. Sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2024, le Parisien d’origine est très chaud à l’idée de relever le défi du PSG. Néanmoins, ses dirigeants sont -logiquement- très gourmands après la saison XXL réalisée par l’international ivoirien et réclament un montant similaire au prix que le PSG va payer pour Vitinha, à savoir 40 millions d’euros. Le directeur général lensois Arnaud Pouille a récemment rappelé que Lens n’était pas dans l’obligation de vendre. Mais le club nordiste ne s’opposera pas au départ de son capitaine en cas d’offre jugée satisfaisante. Kylian Mbappé, qui adore Seko Fofana, est très favorable à sa venue. Reste à voir si cela suffira pour que le PSG le recrute ou si Luis Campos souhaitera d’abord dégraisser à ce poste avec le départ de Paredes, d’Herrera ou d’un autre milieu de terrain.