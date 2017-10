PSG : Al Khelaifi a des arguments en béton et veut vite s'expliquer en Suisse !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Absent samedi à Dijon, Nasser Al-Khelaifi paraît avoir l'intention de rapidement s'expliquer devant la justice suisse concernant l'enquête en cours sur des éventuels faits de corruption dans le cadre de l'attribution des droits médias du Mondial 2026 et de celui de 2030. Selon L'Equipe, le président du PSG souhaite même être très vite entendu par le juge en charge du dossier afin de connaître les reproches qui lui sont faits et surtout se défendre avec de solides arguments.

Le porte-parole de Bein Media Group a notamment confirmé le fait que l'appel d'offres concerné n'avait donné lieu à aucune bataille puisque le groupe qatari était seul en lice, s'agissant de la diffusion de ces deux coupes du monde dans la zone Moyen-Orient et Afrique, et pas dans le reste du monde. De plus, selon certaines indiscrétions, BeIn Media Group aurait payé au moins 20% de plus pour acheter ces droits par rapport à l'appel d'offres précédents, ce qui n'est pas réellement un prix d'ami surtout sans concurrence, aucun autre diffuseur n'étant intéressé. Et BeIn Media Group rappelle que la chaîne Fox USA s'est retrouvée dans la même situation pour l'achat des droits du Mondial 2026 aux Etats-Unis.

En attendant de s'expliquer devant la justice suisse, Nasser Al-Khelaifi va rentrer en France et sera mercredi en Belgique afin d'assister au match entre le Paris Saint-Germain et Anderlecht en Ligue des champions. Selon L'Equipe, le président du PSG a apprécié durant ces quelques jours le fait de recevoir de nombreuses marques de soutien venus de France.