PSG : Neymar et Mbappé vont prolonger, Verratti y croit à 100%

Dans : PSG.

Tandis que les négociations semblent s'être intensifiées entre Neymar, Kylian Mbappé et le PSG pour une prolongation, Marco Verratti pense que l'affaire va se finir positivement.

Ce sont les deux plus gros dossiers en haut de la pile sur le bureau de Leonardo, les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar sont devenues une obsession pour le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain. Les deux stars sont liées jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, et il est donc impératif que cela se finalise, ou pas, avant l’entame de la saison 2021-2022 afin d’éviter un énorme danger, à savoir les voir partir gratuitement en juin 2022. Ces dernières semaines, des échos positifs ont filtré des discussions en cours entre les dirigeants du PSG et les clans Mbappé et Neymar. Interrogé ce dimanche lors de Téléfoot (sur TF1), Marco Verratti a reconnu que c’est un sujet qui le passionnait, car le milieu de terrain italien est conscient que Paris a tout intérêt à conserver ses deux attaquants.

Marco Verratti, qui est désormais un ancien du PSG, avoue même interroger directement ses deux coéquipiers sur ce sujet de la prolongation de contrat. « Bien sûr que je demande à Neymar et Mbappé de rester ! Parfois je demande à Kylian : "T'as signé, t'as signé ?" Bien sûr que je suis un peu inquiet mais je ne pense pas qu'ils vont partir. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à trouver un accord, parce qu'ils sont tous les deux heureux ici. Ils font partie de l'une des meilleures équipes au monde. En vérité, je pense qu'il n'y a pas de meilleure équipe que le PSG. Je suis amoureux de ce club. Mon rêve, c'est de gagner la Ligue des champions avec Paris. Ce serait un moment historique », explique Petit Hibou, qui de son côté doit tout de même éviter d’empiler les blessures et les cartons jaunes.