PSG : Adrien Rabiot a un joker qui peut tout changer au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L'avenir d'Adrien Rabiot s'inscrit désormais loin du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain étant banni au PSG tout comme l'avait été Hatem Ben Arfa la saison passée pour avoir refusé de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Longtemps considéré comme l'un des chouchous de Nasser Al-Khelaifi, Adrien Rabiot cherche désormais un point de chute, et pendant longtemps le FC Barcelone était le grandissime favori, des rumeurs ayant même annoncé un accord déjà trouvé entre le Barça et le clan Rabiot. Mais les semaines passent et rien ne semble se dérouler comme cela était prévu. Car désormais l'ogre catalan n'est plus aussi chaud sur le dossier, se sentant un peu trahi par l'entourage du joueur du PSG, soupçonné de faire le tour des clubs européens.

Et la signature de Frenkie De Jong à Barcelone n'a évidemment pas plaidé la cause d'Adrien Rabiot. Mais, selon Paris-United, le milieu du Paris SG a un dernier atout dans la poche, et c'est un Français. « Seul Éric Abidal, le secrétaire technique du club, soutient le Parisien. L’ancien défenseur souhaite encore le transfert de Rabiot cet été », affirme le média spécialisé, qui pense donc que l'ancien joueur de l'OL peut encore changer la trajectoire d'une opération qui était partie droit dans le mur. Du côté d'Adrien Rabiot et de sa mère, on doit croiser les doigts. Ou pas.