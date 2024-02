PSG ‍: Achraf Hakimi demande à partir

Dans : PSG.

Le PSG pourrait perdre un autre joueur majeur cet été après Kylian Mbappé. Achraf Hakimi a fait la demande pour quitter le club de la capitale en fin de saison.

Kylian Mbappé sur le départ, son meilleur ami dans le vestiaire pourrait suivre le même chemin. Revenu de la Coupe d’Afrique des Nations pour prendre le couloir droit comme il sait le faire, Achraf Hakimi a des envies d’ailleurs. Le Marocain, arrivé à l’été 2021 contre 60 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, possède un contrat jusqu’en juin 2026, et son départ ne fait pas partie des plans des dirigeants du PSG. Mais selon Sports Zone, son forcing pour s’en aller en fin de saison a déjà commencé, et le club de la capitale a bien compris qu’il ne serait pas évident de conserver un joueur contre son gré, malgré son statut de titulaire indiscutable et son importance pour l’entraîneur en place, Luis Enrique.

Néanmoins, le message est passé et deux clubs sont déjà au courant de sa volonté de quitter le PSG. Il s’agit de Manchester City et du Real Madrid, chez qui il a été en formé, lui le natif de la capitaine espagnole. Pour le moment, la réaction du club parisien est à l’opposé de la démarche de se séparer d’Hakimi, notamment en lui expliquant qu’une offre de prolongation de contrat allait lui être proposée et que son éventuel départ ne sera en tout cas pas facilité. Voilà qui pourrait déboucher sur un bras de fer cet été, surtout avec encore deux ans de contrat à Paris pour le Marocain.

Hakimi adore le Real, et veut y retourner

Pour beaucoup de suiveurs du PSG, il ne fait aucun doute que le latéral droit a surtout envie de suivre Kylian Mbappé au Real Madrid, dans une ville et un club qu’il connait par coeur. Cela signifierait l’ouverture de discussions qui s’annoncent houleuses entre Paris et Madrid, même si pour l’heure, le Lion de l’Atlas, qui a raté sa Coupe d’Afrique des Nations, entend surtout terminer la saison du mieux possible et si possible soulever une deuxième Ligue des Champions afin de faciliter son futur départ. Car lors de son premier passage au sein de la Casa Blanca, Hakimi avait participé à la campagne européenne victorieuse de l’ère Zidane en remportant la Ligue des Champions en 2018 grâce à deux matchs disputés dans cette épreuve.