PSG : Accord trouvé, signature dès la fin du confinement ?

En plus des compétitions nationales et européennes, l’épidémie du coronavirus a également interrompu des discussions. Et notamment celles entre le Paris Saint-Germain et son jeune milieu Adil Aouchiche.

Contrairement à son coéquipier Tanguy Kouassi, qui semble se diriger vers le RB Leipzig, Adil Aouchiche ne compte pas profiter de la fin de son contrat aspirant pour quitter le Paris Saint-Germain. De son côté, le milieu offensif de 17 ans a toujours clamé sa volonté de percer au sein de son club formateur. Résultat, ses nombreux courtisans ont tous reçu la même réponse. Plusieurs pensionnaires de Ligue 1, dont les Girondins de Bordeaux, ainsi que des clubs étrangers ont contacté l’entourage du joueur, qui a rejeté toutes ces approches, nous apprend Foot Mercato.

C’est dire à quel point le Français souhaite signer son premier bail professionnel dans la capitale. Lui qui avait attiré du beau monde à partir de la Coupe du monde U17 en novembre dernier, lorsqu’il avait remporté le prix du deuxième meilleur joueur de la compétition après ses 7 passes décisives. De quoi le placer en position de force dans les discussions avec le Paris Saint-Germain qui, selon nos confrères, était sur le point d’obtenir sa signature avant la suspension de la saison. Tout était bouclé, les deux parties devaient seulement définir le rôle d’Aouchiche dans l’effectif la saison prochaine. Les négociations reprendront donc à la fin du confinement. Et l’on imagine qu’un accord définitif sera rapidement trouvé.