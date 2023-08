PSG ‍: Nunes prochaine recrue du Mendes Saint-Germain ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête de renforts offensifs, le PSG pourrait également saisir une opportunité au milieu de terrain. Matheus Nunes a été proposé à Paris par Jorge Mendes, lequel est de plus en plus influent dans la capitale.

Très actif en début de mercato avec les signatures de Kang In Lee, Lucas Hernandez, Milan Skriniar ou encore Cher Ndou et Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain a connu une période plus calme et a de nouveau remis un coup d’accélérateur ces derniers jours. Cela devrait être payant avec la signature plus que probable d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone pour une somme avoisinant les 50 millions d’euros.

La priorité absolue du PSG est maintenant de recruter un avant-centre et tout semble se jouer entre Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos, alors que les pistes Victor Osimhen et Harry Kane sont tombées à l’eau. Luis Campos pousse pour recruter l’attaquant de Benfica Lisbonne, représenté par le célèbre Jorge Mendes. Le puissant agent portugais est de plus en plus influent à Paris, où il représente près de la moitié des recrues estivales.

Luis Campos va devoir convaincre Luis Enrique et Al-Khelaïfi

Et cela pourrait encore s’accentuer d’ici le 31 août puisque selon Sports Zone, Jorge Mendes pousse en interne pour que le PSG recrute Matheus Nunes, international portugais (11 sélections) de 24 ans qui évolue à Wolverhampton, un autre club dans lequel l’agent historique de Cristiano Ronaldo a le bras long. Le joueur des Wolves n’a jamais été une priorité pour le PSG mais l’échec de certaines pistes fait maintenant de Matheus Nunes une cible sérieuse du club parisien durant ce mois d’août.

Luis Campos devra toutefois convaincre Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi de ce recrutement, ce qui n’est pas gagné à ce jour puisque le coach et le président de Paris ne sont pas vraiment pour l’achat de ce milieu défensif portugais. Il faut dire qu’au poste de milieu de terrain, il y a déjà embouteillage au PSG avec Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Soler, Zaïre-Emery, Renato Sanches, Wijnaldum, Ndour ou encore Ugarte, Paredes et Danilo Pereira même si parmi tous ces joueurs, certains devraient quitter le navire parisien d’ici la fin de l’été.