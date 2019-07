PSG : Accord Paris-Ajax pour De Ligt ! Sauf que....

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Il y a encore quelques semaines, Matthijs De Ligt semblait proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, Antero Henrique semblant avoir bouclé le dossier, sous le nez de la Juventus et du FC Barcelone. Mais, les choses ont subitement basculé, puisque cette fois c'est le club turinois qui paraît avoir l'avantage, notamment parce que le défenseur international néerlandais préfère la Juventus au Barça et au PSG. Il y a toutefois un gros souci dans cette opération, c'est que la Vieille Dame n'a pas d'accord avec l'Ajax Amsterdam, les dirigeants italiens ayant proposé seulement 55ME, le reste étant payé sous forme de bonus.

Et du côté du club néerlandais on commence à sérieusement s'agacer de cette attitude de la Juventus, d'autant plus que dans le même temps le Paris Saint-Germain et l'Ajax ont scellé un accord financier total. Et le Paris SG n'est pas le seul club à avoir dit banco au récent demi-finaliste de la Ligue des champions, Manchester United ayant également validé toutes les demandes de l'Ajax. Pour le Daily Express, la formation néerlandaise pourrait rapidement taper du poing sur la table. « Je pense qu'il y a une chance que l'Ajax perde patience et prévienne la Juventus qu’un accord est trouvé avec le PSG, mais également avec Manchester United. Et que le club italien soit informé que les négociations étaient terminées et que De Ligt devait désormais discuter avec Paris et Man Utd. Ce n’est pas vraiment dans l’intérêt de l’Ajax de perdre un peu plus de temps pour Matthijs De Ligt. Ils veulent que cet accord soit conclu rapidement ... », explique le tabloïd anglais, citant un spécialiste du mercato européen.