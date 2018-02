PSG : A Sochaux, Paris a fait taire les rageux lâche Motta

Dans : PSG, Ligue 1.

A deux jours du huitième de finale de Coupe de France à Sochaux, l’énorme fête d’anniversaire de Neymar n’a pas plu à tout le monde.

Chez les Lionceaux évidemment, la fiesta de l’attaquant du Paris Saint-Germain a été considérée comme un manque de respect. Autant dire que les Parisiens, privés du Brésilien laissé au repos, n’avaient pas le droit à l’erreur à Bonal, où ils se sont largement imposés (1-4) mardi soir. De quoi mettre un terme aux critiques selon Thiago Motta.

« On a gagné, la polémique est finie, a estimé le milieu italien en zone mixte. Si on avait perdu, on aurait continué avec ça, mais on a gagné. Neymar est un excellent garçon. Le groupe était ensemble, ça fait du bien. » De son côté, le Belge Thomas Meunier, avec son franc-parler habituel, ne comprend pas pourquoi cette fête d’anniversaire a tant dérangé.

L’incompréhension de Meunier

« Il a fait une fête, la moitié des invités venaient du Brésil. Il a prévu une date, ce n’était pas facile de faire son anniversaire deux semaines après, ça lui tenait à cœur d’inviter ses potes du boulot, ses amis d’enfance, sa famille etc. Après, ça ne tient qu’à toi de rentrer à minuit ou à 6h du matin, de boire ou de ne pas boire. Tout le monde est adulte et responsable. Pour moi, il n’y a pas de polémique à faire », a lâché le latéral droit, ravi de passer à autre chose après cette qualification.