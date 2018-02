Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Le hasard du calendrier a fait que l'anniversaire de Neymar arrive juste avant le match du Paris Saint-Germain à Sochaux en Coupe de France. Et du côté du club doubiste, actuel 7e de Ligue 2, on semble furieux que les joueurs parisiens aient fait une énorme fête dimanche soir à l'occasion de cette fête en l'honneur de Neymar plutôt que de se reposer avant cette confrontation déséquilibrée, du moins sur le papier.

Et Florian Tardieu n'a pas tourné autour du pot au moment d'évoquer cet anniversaire de la star brésilienne du PSG et l'attitude des footballeurs parisiens. « Excusez-moi mais ils nous chient dessus. Ça ne me plait pas. Il parait qu’ils ont déjà mis sur leur calendrier le quart de finale contre une équipe à déterminer, ils se voient déjà passer. Ils font une fête où certains joueurs devaient être « bien » juste avant un 8e de finale, ils ne nous respectent pas. Sachant que moi j’ai dormi à 20h30… », a expliqué le capitaine sochalien, qui ne tentera pas, à priori, de récupérer le maillot d'un joueur du Paris Saint-Germain après la rencontre.