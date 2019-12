PSG : Keylor Navas a tué cet éternel débat

Dans : PSG.

Dès son retour au sein du Paris Saint-Germain, Leonardo a tranché dans le vif du sujet à propos du problème des gardiens de but. Un souci réglé avec six transferts.

Alors qu’Alphonse Areola (Real Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Francfort) et Gianluigi Buffon (Juventus) ont fait leurs valises direction l’étranger, trois autres portiers sont arrivés dans le club de la capitale lors du dernier mercato estival. Recruté pour 15 millions d’euros en provenance du Real, Keylor Navas est venu en tant que numéro un. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico est arrivé en tant que doublure. Et Marcin Bulka est venu à Paris pour être le troisième gardien. Au final, tout se passe bien à ce poste, qui était si problématique ces dernières saisons. Un nouveau fonctionnement qui marche car l’international costaricien est performant dans la cage francilienne.

Ce que Mike Maignan ne contredit pas. « Navas a-t-il mis fin au débat des gardiens au Paris SG ? Oui, pour l’instant. Le PSG cherchait un gardien avec de l’expérience, c’est ce qu’ils ont trouvé avec Navas. Et en plus de l’expérience, il est bon et décisif », a avoué, sur le plateau du CFC, l’actuel portier du LOSC et passé par le PSG durant sa formation. Difficile de le contredire sachant que Navas enchaîne les bonnes prestations sous le maillot du PSG, sa dernière masterclass contre le Real Madrid à Bernabeu en Ligue des Champions l’attestant.