PSG : 9 joueurs virés, Campos et Galtier vont frapper fort !

Par Claude Dautel

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a annoncé qu'il voulait réduire le groupe de joueurs à sa disposition. Et plusieurs footballeurs du PSG savent déjà qu'il faudra partir ou accepter de ne pas jouer.

« Je pense que l'effectif doit être réduit, on en a beaucoup parlé avec la direction. On ne peut pas avoir des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Un joueur qui ne joue pas est un joueur malheureux. Mais on va faire en sorte de trouver la bonne taille de l’effectif pour que tout le monde puisse participer à cette saison ». Dès sa première conférence de presse, Christophe Galtier a mis les choses au point, il n’a pas l’intention d’avoir chaque jour à l’entraînement plus de 35 joueurs, l’effectif du Paris Saint-Germain étant jugé beaucoup trop important par le technicien du PSG, ainsi que par Luis Campos. Mais au sein du club de la capitale on n’a pas l’intention de créer un loft, alors le conseiller de Nasser Al-Khelaifi a bien l’intention de faire partir les joueurs sur lesquels l’entraîneur ne compte pas cette saison. Selon Andrés Onrubia, ils sont neuf au sein du collectif parisien à être dans le collimateur du duo Galtier-Campos.

Le PSG a trouvé ses neuf indésirables

Qualifiés « d’indésirables », une liste a été établie et chacun des joueurs concernés sera prévenu du fait qu’il est plus utile de trouver un club dès ce mercato plutôt que de croire que le PSG leur offrira du temps de jeu. Le journaliste espagnol confirme que les neuf joueurs seraient : Julian Draxler, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Leandro Parades et Arnaud Kalimuendo. Ce dernier pourrait cependant être retiré de cette liste si Luis Campos trouve des clubs pour Draxler et Icardi, ce qui n’est pas gagné. Car comme toujours, les salaires versés par le Paris Saint-Germain repoussent toutes les équipes, et incitent les joueurs à rester le plus longtemps possible sous contrat avec le club de Nasser Al-Khelaifi.

Au sein de ce groupe des joueurs poussés vers la sortie, il y a un « cas » mis en exergue par AS, c’est celui de Layvin Kurzawa, qui est lié jusqu’en 2024 avec le PSG, suite à une improbable prolongation signée en 2020, et un salaire de 500.000 euros par mois alors qu’il n’a joué que 9 minutes pour toute la saison passée, c’était lors du Trophée des champions contre Lille, premier match de la saison pour le Paris Saint-Germain. Clairement mis au placard par Mauricio Pochettino, Kurzawa le sera tout autant par Christophe Galtier, mais son départ paraît compliqué pour une simple raison dévoilée par Andrés Onrubia, aucun club n’a contacté Paris pour savoir les conditions d’un prêt ou d’un transfert du défenseur de 29 ans.