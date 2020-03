PSG : 70ME pour Icardi, une guerre entre Leonardo et Tuchel !

Dans : PSG.

Mauro Icardi peut devenir définitivement un joueur du PSG si le club de la capitale paie 70ME à l'Inter. Mais ce dossier serait au coeur d'une bataille entre Leonardo et Thomas Tuchel.

Au milieu des nouvelles catastrophiques en Italie, le mercato donne encore l’occasion aux médias transalpins d’évoquer des sujets plus légers. Et ce dimanche, c’est le cas de la Gazzetta dello Sport qui se penche sur la situation de Mauro Icardi, prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato estival 2019. Pour recruter définitivement l’attaquant argentin, l’Emir du Qatar devra autoriser Nasser Al-Khelaifi à signer un chèque de 70ME, prix de l’option d’achat fixée par le club milanais. Mais selon le quotidien sportif italien, le dossier Mauro Icardi est l’objet d’une bataille féroce en interne au PSG. En effet, si Leonardo est favorable à ce que l’option d’achat soit levée, Thomas Tuchel est lui nettement moins chaud et le fait comprendre en reléguant le compagnon de Wanda Nara sur le banc depuis plusieurs matchs.

Et si Thomas Tuchel reste entraîneur du Paris Saint-Germain, alors il n’y aurait aucune utilité pour Doha de dépenser 70ME pour un attaquant dont l’Allemand ne veut pas, même si Leonardo milite pour lui. En plus de cette lutte au PSG, la situation économique qui va s’imposer aux clubs de football après la fin de l’épidémie de coronavirus va probablement inciter tout le monde à revoir ses plans et ses investissements à la baisse, y compris Paris. Autrement dit, la Gazzetta dello Sport voit plusieurs signaux qui font penser que Mauro Icardi va repartir à l’Inter en attendant un autre transfert lorsque le mercato ouvrira.