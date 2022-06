PSG : 50 millions pour recruter, le Qatar se serre la ceinture

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Selon les informations de L’Equipe, le mercato estival pourrait être moins explosif que prévu au PSG au vu de l’enveloppe mercato.

Et si le Paris Saint-Germain réalisait un mercato low-cost cet été malgré la venue de Luis Campos aux manettes ? Les supporters parisiens ne voudront pas y croire mais selon les informations de L’Equipe, le Qatar n’a aucunement l’intention de faire des folies cet été, un an après avoir fait de gros efforts financiers pour faire venir des joueurs à gros salaire (Donnarumma, Messi, Sergio Ramos) ou dont les transferts ont coûté cher (Hakimi, Nuno Mendes). Justement, le transfert du défenseur gauche portugais est payé cet été et selon le quotidien national, les 35 millions d’euros déboursés pour Nuno Mendes sont imputés au budget transfert qui était d’environ 80 millions d’euros selon le quotidien national. Autrement dit, sans départ, Luis Campos pourrait être contraint de composer avec un budget ne dépassant pas les 50 millions d’euros pour recruter.

Une enveloppe qui grossira en fonction des départs

Ce chiffre est bien sûr temporaire, c’est tout du moins ce qu’espèrent les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui doivent maintenant vendre pour faire grossir cette enveloppe. Plusieurs joueurs ont d’ores et déjà été identifiés comme indésirables et sont invités à faire leurs valises et à trouver un nouveau club. C’est par exemple le cas d’Alphonse Areola, dont le départ à West Ham est quasiment bouclé. Prochains sur la liste : Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Sergio Rico ou encore Arnaud Kalimuendo. Ils ont tous été placés sur la liste des transferts par Luis Campos et Antero Henrique. En ce qui concerne l’attaquant formé au PSG et auteur d’une belle saison à Lens, il risque de rapporter gros au PSG car plusieurs clubs italiens sont sur les rangs pour l’accueillir, de Sassuolo à l’Atalanta en passant par le Torino. Le PSG espère récupérer au moins 15 millions d’euros de sa vente. Un autre indésirable est susceptible de remplir les caisses du Paris SG, il s’agit de Leandro Paredes, apprécié lui aussi en Italie mais dont le salaire XXL est un frein. Enfin, les dossiers Ander Herrera et Mauro Icardi sont plus compliqués car les deux joueurs ont récemment exprimé leur désir de rester au PSG en dépit de leur faible temps de jeu. C’est une vraie mission commando qui attend l’état-major parisien pour se débarrasser de certains joueurs cet été. Mais la réussite de cette mission conditionnera le recrutement. Elle est donc essentielle.