PSG : 50 ME pour Théo Hernandez, pas de prix d'ami

Leonardo a toujours un oeil attentif à ce qu'il se passe au Milan AC, et tente sa chance pour recruter Théo Hernandez.

Malgré les changements de propriétaires, de dirigeants ou d’entraineurs, le Milan AC ne parvient pas à retrouver son lustre d’antan. Le club lombard parvient toujours à attirer des joueurs de prestige avec son nom, mais cela ne suffit pas pour revenir, ne serait-ce qu’au niveau des clubs qui disputent la Ligue des Champions. Cette saison encore, le Milan AC approche à peine les places européennes. Et cela pourrait donner des envies d’ailleurs à des joueurs, notamment ceux qui donnent satisfaction. C’est le cas de Théo Hernandez, qui s’est imposé depuis que Paolo Maldini l’a convaincu de venir en Italie. L’ancien du Real Madrid fait d’ailleurs saliver le PSG notamment, qui mise sur les difficultés économiques de la formation lombarde pour faire une bonne opération et recruter un arrière gauche français jeune et en pleine progression.

Mais Calcio Mercato dévoile que les discussions ont tourné très court entre les deux clubs. Le PSG était prêt à mettre jusqu’à 30 ME sur la table pour récupérer le frère de Lucas Hernandez, acheté pour 20 ME avec bonus l’été dernier. Mais les Rossoneri ont fait savoir qu’ils ne baisseraient pas d’un iota leur prix initial, qui s’élève à 45 ME hors bonus. De quoi refroidir le PSG, qui n’a clairement pas l’intention d’aller aussi haut pour un arrière gauche, aussi prometteur soit-il. Surtout que Juan Bernat donne satisfaction, et que la piste menant à Alex Telles continue d’avancer.