PSG : 4h du mat, Neymar agace Pochettino

Alors que son entraîneur Mauricio Pochettino attend son retour avec impatience, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar ne met pas toutes les chances de son côté pour revenir rapidement. Le Brésilien n’adopte pas la meilleure hygiène de vie et ne s’en cache même pas.

La démonstration de ses coéquipiers au Camp Nou (1-4) n’a rien changé pour Neymar. A en croire l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, son meneur de jeu reste toujours aussi déterminé à affronter son ancienne équipe du FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions le 10 mars. Cela tombe bien, le coach argentin, bien que prudent concernant la lésion aux adducteurs de sa star, espère lui aussi son retour avec impatience. « Ce qu'on attend, c'est qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible », confiait le technicien la semaine dernière. Encore faudrait-il que Neymar mette toutes les chances de son côté.

On le sait, le Brésilien n’a pas forcément une hygiène de vie parfaite. Ses détracteurs lui reprochent notamment ses nuits trop courtes et inadaptées à un joueur de haut niveau. Mais qu’importe, le Parisien continue de suivre l’émission de télé-réalité « Big Brother Brésil » qui, avec le décalage horaire, tombe en pleine nuit en France. Dès 0h15 la nuit dernière, le numéro 10 prévenait donc : « Je suis désolé, mais aujourd'hui j'ai besoin de rester éveillé, a écrit Neymar sur Twitter. Je vais faire une sieste maintenant et je serai de retour à l'heure de bbb. » Plus tard dans la nuit, plus précisément à 3h53, Neymar se réjouissait de l’élimination de la candidate Karol Conka. « Je vais dormir très très très heureux, a-t-il réagi. Bonne nuit à tous. » Pas sûr que Pochettino et le PSG soient aussi « heureux » en constatant le comportement de leur joueur...