PSG : Neymar obsédé par le Barça, Pochettino le rappelle à l’ordre

Victime d’une lésion aux adducteurs, Neymar pourrait revenir juste à temps pour disputer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone le 10 mars. Mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ne prendra aucun risque avec son meneur de jeu.

Très affecté par son indisponibilité et par les commentaires qui ont suivi, Neymar a retrouvé le sourire devant sa télévision mardi soir. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a évidemment regardé son équipe surclasser le FC Barcelone (1-4) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Mais en tant que grand artisan de la remontada de 2017, le Brésilien sait que le travail n’est pas tout à fait terminé. L’ancien Blaugrana se montre donc déterminé à disputer le match retour puisque son absence estimée à quatre semaines pourrait lui permettre de retrouver les terrains juste à temps.

Mais le feu vert du staff médical ne suffira pas à Neymar qui, malgré son envie d’affronter ses amis de Barcelone, risque de se heurter à la prudence de son entraîneur Mauricio Pochettino. « Neymar suit des programmes mis en place par le secteur médical. Ce plan va au-delà du résultat d'un match, a indiqué le coach argentin. Ce programme sera respecté. Ce qu'on veut, c'est le bien-être des joueurs. Ce qu'on attend, c'est qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible. Le moment venu sera dans la semaine où il pourra jouer. Et tout ça ne dépendra pas des résultats des matchs. » Compte tenu de l’avance prise à l’aller, pas sûr que le PSG juge nécessaire de précipiter le retour de sa star.