PSG : 430 ME, le prix de Messi en chute

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi est une cible du PSG au mercato.

Le club de la capitale souhaite prioritairement boucler les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais si par malheur, l’international tricolore faisait finalement le choix de quitter Paris, alors Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi activeraient leur plan B de luxe, qui n’est autre que Lionel Messi. Reste que pour s’attacher les services de La Pulga, il va falloir casser sa tirelire comme jamais malgré son statut de joueur libre. Et pour cause, The Sun lance les enchères en cette fin de semaine en dévoilant la potentielle offre de Manchester City pour recruter le Ballon d’Or argentin.

Le média croit savoir que le probable futur champion d’Angleterre est prêt à offrir la coquette somme de 430 ME à Lionel Messi. Une proposition revue à la baisse puisqu’il y a quelques mois, le chiffre de 600 ME avait filtré, sans que celui-ci ne trouve pour autant de confirmation officielle. Dans le détail, Manchester City proposerait à Lionel Messi de jouer pendant deux ans en Premier League avec une troisième année en option, avant de terminer sa carrière aux Etats-Unis au sein du club de New York City. Sur le papier, la proposition des Citizens est extrêmement attrayante, que ce soit d’un point de vue financier ou du projet de vie proposé à Lionel Messi et à sa famille. Reste à voir si le Paris SG, qui ne peut pas vendre de fin de carrière aux Etats-Unis à l’international argentin, peut faire la différence grâce à une offre financière plus conséquente. Tout dépendra évidemment de l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé…