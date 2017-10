PSG : 400ME pour Neymar et Mbappé, cette étude donne raison au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort lors du dernier mercato en s'offrant Neymar et Kylian Mbappé pour un montant total de 400ME (220ME pour la star brésilienne et 180ME pour l'attaquant français). Et certains ont hurlé au scandale, estimant que le PSG faisait exploser toutes les valeurs, et ne respectait plus rien en surpayant des joueurs.

Sauf que ce lundi, le très sérieux CIES Football Observatory, dont les études sont régulièrement partagées par les plus grands clubs européens, dresse au 1er octobre un état de la valeur réelle et actuelle des footballeurs en fonction des performances sportives depuis le début de la saison, de la durée des contrats...

Si en tête de ce classement, c'est Romelu Lukaku qui a le plus progressé passant d'une valeur de 102,7ME à 158,5ME, grâce à des performances épatantes avec Manchester United, on trouve juste derrière lui Kylian Mbappé. Le joueur passé de Monaco au PSG lors du dernier mercato a vu son prix passer de 65,4ME à 145,8ME en l'espace de trois mois. Et de son côté, la valeur marchande de Neymar a elle aussi bondi en passant de 211ME à 239ME. En additionnant Mbappé et Neymar, on arrive à 384,8ME. Finalement pas si loin des 400ME déboursés par Nasser Al-Khelaifi. Et la saison ne fait que commencer...