PSG : 40 ME pour oublier Neymar, le Barça est chaud

Dans : PSG.

Un footballeur au parcours atypique, Dani Olmo, fait plus rêver les supporters du FC Barcelone que Neymar.

Le jeune ailier a longtemps été considéré comme le grand espoir offensif de la Masia, avant de surprendre tous les observateurs à l’âge de 16 ans, en rejoignant le Dinamo Zagreb. Si tout le monde s’est demandé ce que le pur catalan était parti faire en Croatie, le joueur s’est concentré sur le football et sa progression, au point d’en faire un élément offensif très suivi par les clubs européens. Selon AS, le FC Barcelone est revenu auprès de celui qui a été sacré champion d’Europe espoirs en 2019, et qui porte toujours les couleurs blaugranas dans son coeur. Résultat, Dani Olmo veut tout de suite aller au Barça, pour avoir une chance de disputer l’Euro, ce qu’il n’aura pas avec la faible visibilité du championnat croate. Et pour 40 ME, le montant estimé de son transfert, cela vaut le coup d’oublier Neymar, estime-t-on chez de nombreux socios barcelonais.

« Neymar est un meilleur joueur qu’Olmo, mais recruter Olmo serait un meilleur choix, plus intelligent. Avec Neymar, le FC Barcelone payerait très cher pour le moindre but ou la moindre passe décisive. Olmo est un joueur déjà passé au Barça, et un joueur pour son avenir. Sa capacité à jouer à différents postes offensifs et sa connaissance des fondamentaux du Barça permettraient une transition facile à son arrivée », écrit ainsi le Barcablog, persuadé que Neymar créerait aussi un incroyable embouteillage en attaque, en plus d’autres problèmes sportifs et financiers, s’il venait à quitter le PSG pour le Barça.