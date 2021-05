PSG : 22 ME, Leonardo rêve de Malinovskyi

Dans : PSG.

Toujours aussi tourné vers la Série A, Leonardo rêve encore et toujours de faire un gros coup, avec notamment Ruslan Malinovskyi dans le viseur.

Le championnat italien, c’est le dada de Leonardo, qui y a joué, entrainé, et en a été directeur sportif lors de son passage au Milan AC et à l’Inter notamment. Aller y chercher des joueurs capables d’apporter un plus au PSG, c’est une volonté que n’a jamais caché le dirigeant du PSG. C’est encore le cas cet été, où, outre les gros dossiers Neymar, Mbappé, voire Messi, Leonardo ambitionne de trouver des éléments peu coûteux et qui peuvent aider le Paris Saint-Germain à s’améliorer. L’idée est de donner plus de choix à Thomas Tuchel, notamment avec des profils différents. Comme celui de Ruslan Malinovskyi, le puissant milieu offensif de l’Atalanta Bergame, qui marque les esprits en Italie. Buteur d’une frappe précise en finale de la Coupe d’Italie face à la Juventus, l’Ukrainien n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Mais avec plus de 10 buts et 10 passes décisives cette saison, il démontre qu’il est possible d’exploser sur le tard, lui qui évoluait auparavant au Shakhtar Donetsk puis au RC Genk.

Acheté 14 ME par le club de Bergame, il a vu sa côte remonter pour atteindre 20 ME. Selon The Sun, il n’y a pas de quoi freiner les candidats à sa venue. Ce sont trois clubs de haut rang qui se retrouvent sur ce dossier : l’Inter Milan, Chelsea et le PSG affirme le média anglais. Si l’Inter va avoir du mal à monter très haut alors que son patron a promis de grosses économies cet été, les Blues ont la volonté d’offrir le robuste ukrainien à Thomas Tuchel. Pour le Paris SG, il sera surtout question d’être attentif à la bonne affaire pour un joueur d’impact, même si à 28 ans, Ruslan Malinovskyi ne représente pas un pari sur l’avenir comme aime les faire Leonardo.