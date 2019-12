PSG : 2020, c’est l’année de Paris en Ligue des Champions

Dans : PSG.

En vue de l’année 2020, le Paris Saint-Germain va prendre une seule bonne résolution : celle de répondre enfin présent en phase finale de la Ligue des Champions.

Depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, le club de la capitale a pour ambition d’intégrer le dernier carré européen. Une volonté qui s’est traduite en échecs successifs, le PSG étant incapable de franchir le cap des quarts de finale. Pire encore, depuis 2016, Paris n’a pas réussi à passer le palier des huitièmes, avec des revers incroyables face au Barça (2017) ou Manchester United (2019). Par conséquent, et malgré un effectif de folie, composé notamment des quatre fantastiques, la formation de Thomas Tuchel ne voudra pas griller les étapes lors de la nouvelle année. Autant dire que le match contre le Borussia Dortmund sera pris très au sérieux. Et en cas de déblocage mental en mars prochain, Paris pourra viser très haut. C’est en tout cas l’avis de Moussa Diaby.

« L'effectif est plus étoffé et de meilleure qualité que la saison passée avec un milieu de terrain plus fourni et davantage d'alternatives pour le coach. Je vois bien Paris aller loin en Ligue des Champions. Cette année va être la bonne. Je continue de suivre le PSG comme un supporter. Il reste quelque part mon club. Je suis un titi parisien. C'est mon club formateur et ça, je ne l'oublie pas », a lancé, dans Le Parisien, l’ancien attaquant du PSG et aujourd'hui au Bayer Leverkusen, qui ne voit pas quelle équipe est supérieure au PSG à l'heure actuelle en Europe. Si le Liverpool de Jürgen Klopp fait figure d'épouvantail en C1, il est vrai que le PSG fait peur avec Neymar, Mbappé ou Icardi.