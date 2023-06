PSG ‍: 200 millions pour Mbappé, trois clubs défient Madrid

Dans : PSG.

Toute l'Europe du football a le regard tourné vers le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Après avoir vu Lionel Messi partir, le PSG est en passe de perdre Kylian Mbappé. Et le Real Madrid n'est pas le seul à vouloir le champion du monde 2018.

Débuté officiellement le samedi 10 juin dernier, le mercato d’été 2023 est d’un calme absolu du côté du PSG. C’est même pire que cela puisque Paris n’a pas encore confirmé le départ de Christophe Galtier et donc la signature de Luis Enrique. Il n’empêche, c’est un dossier qui mobilise toute l’attention, y compris du côté de Doha, à savoir celui de la vente possible de Kylian Mbappé d’ici le 31 août prochain. La situation est à la fois claire et complexe, à savoir que le joueur a un contrat jusqu’en 2024, mais que Paris n’a que cet été pour le vendre sous peine de le voir partir libre dans un an. Kylian Mbappé a beau avoir affirmé qu’il sera bien en Ligue 1 la saison prochaine, dans les coulisses cela s’agite énormément. Y compris dans l’entourage du joueur de 24 ans. Ce mercredi, Defensa Central tire même le signal d’alarme pour le Real Madrid.

Favori numéro 1 pour accueillir Kylian Mbappé, le club dirigé par Florentino Perez a le choix de se positionner dès cet été et payer très cher pour s’offrir l’attaquant français, soit attendre 2024 et pouvoir l’avoir sans indemnité de transfert à payer au PSG. Mais, le média espagnol assure que l’on commence à s’inquiéter du côté de Santiago-Bernabeu. Car la mère de Kylian Mbappé a informé le président madrilène que plusieurs clubs, et pas seulement Liverpool, ont prévenu Nasser Al-Khelaifi qu’ils étaient prêts à mettre les 200 millions d’euros demandés par Paris pour négocier la vente du buteur. Les trois clubs de Premier League sont même cités et identifiés.

« Ces dernières heures, le club parisien a fait part à Fayza Lamari de l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League (…) Du côté des Merengue, on soupçonne que ces clubs sont probablement Chelsea, Liverpool et Newcastle. Ces équipes sont prêtes à débourser quelque 200 millions d'euros pour Mbappé et elles l'ont fait savoir au PSG », explique Hugo Arenas, journaliste du média considéré comme proche du Real Madrid. Pour l'instant, malgré ces révélations sur les intérêts des clubs anglais, lesquels ont les moyens financiers de s'offrir Kylian Mbappé, le club espagnol ne veut pas ouvrir les négociations avec Nasser Al-Khelaifi. Échaudé par le fiasco de l'an dernier, et souhaitant toujours laisser la communication sur ce sujet au seul Kylian Mbappé, Florentino Perez patiente presque sereinement. Le patron madrilène est persuadé que le crack français ne veut qu'une chose, c'est porter le maillot du Real Madrid.