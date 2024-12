PSG ‍: 100 millions, Luis Enrique dit oui à ce buteur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique est en train de craquer et se prépare à dire oui au recrutement d'un avant-centre. Mais ce sera seulement le joueur de son choix, qui brille en Premier League.

La nuit de noces est terminée entre Luis Enrique et Luis Campos. Si les deux hommes ont marché main dans la main l’été dernier pour le recrutement osé du Paris Saint-Germain sans remplacer Kylian Mbappé, ils ne sont plus aussi souvent sur la même longueur d’ondes. Le Portugais rêve de faire venir un vrai numéro 9, et pense très fort à Victor Osimhen ou Viktor Gyokeres. Pas de quoi faire rêver Luis Enrique, pour qui il n’y a pas spécialement un besoin urgent en pointe. Mais les échecs en Ligue des Champions font monter la pression, et l’entraineur espagnol a fini par pousser ses dirigeants vers un joueur en particulier.

Newcastle a déjà le remplaçant d'Isak dans le viseur

Il s’agit d’Alexander Isak, l’attaquant de Newcastle qui a bien compris qu’il serait difficile de retrouver la Ligue des Champions avec des Magpies un peu moins ambitieux qu’au début du rachat du club par l’Arabie Saoudite. Selon Fichajes, le Suédois de 25 ans possède des qualités, dans la vitesse d’exécution et la profondeur, qui intéressent Luis Enrique. Même si Isak n’a peut-être pas la qualité dans la finition d’un certain Gonçalo Ramos, l’ancien coach du FC Barcelone estime qu’Isak peut lui permettre de franchir un cap dans les grands matchs européens.

Le PSG est prévenu, et il aura un gros effort à faire puisque Isak est mis à prix à 100 millions d’euros. C’est le montant nécessaire pour obliger Newcastle à le céder, sachant que les Magpies comptent en théorie sur lui cette saison. Surtout que le club anglais envisage de mettre le paquet sur un certain… Viktor Gyokeres si jamais Isak venait à être vendu. La boucle serait bouclée et le PSG aurait enfin une jeune star en attaque, capable de transformer le visage de l’équipe francilienne en Ligue des Champions. Cela même si toute recrue au mercato de janvier ne pourra pas jouer lors des deux derniers matchs européens de la phase de saison régulière, contre Manchester City et Stuttgart.