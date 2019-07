PSG : 100 ME pour Dybala, il s’étouffe et supplie Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En cette période du mercato, les rumeurs sont, comme chaque année, nombreuses concernant le Paris Saint-Germain.

Ces dernières heures, le club de la capitale s’est grandement rapproché d’un accord avec Idrissa Gueye, qui pourrait devenir la quatrième recrue majeure du club après Herrera, Sarabia et Diallo. En parallèle, Paris via son directeur sportif Leonardo continue de regarder les éventuelles opportunités dans le secteur offensif. Ainsi ce week-end, le nom de Paulo Dybala est ressorti avec insistance. Mais l’Argentin est cher, très cher même.

En effet, la Juventus Turin ne devrait pas le laisser partir pour moins de 100 ME. Une somme qui effraie Didier Roustan, lequel a confié sur La Chaîne L’Equipe que Paris devait vite faire marche arrière dans ce dossier. « Dybala c’est un deuxième attaquant, un 9 et demi. Mais au PSG, tu as déjà Cavani et en plus Mbappé qui va se rapprocher de plus en plus de l’axe. À partir de là, Dybala, une somme comme ça (100 millions d’euros) pour un joueur qui sera remplaçant, ça ne sert à rien. Si tu mets une somme comme ça, c’est pour que le joueur soit titulaire » a expliqué le chroniqueur, dont l’analyse est limpide, et devrait faire l’unanimité chez les fans parisiens. La donne serait évidemment différente en cas de départ de Cavani, Neymar ou Mbappé…