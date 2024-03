Pour l'ère post-Mbappé, le Qatar vise 4 énormes stars

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les choix du PSG pour compenser le départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato seront scrutés de près cet été. Quatre joueurs ont été identifiés par l’état-major parisien et Marcus Rashford n’en fait pas partie.

Kylian Mbappé sera difficile à remplacer par un joueur de niveau équivalent l’été prochain et le Paris Saint-Germain en a bien conscience. Le club de la capitale n’a toutefois pas l’intention de se laisser abattre et Luis Campos, en étroite collaboration avec Luis Enrique, espère faire venir plusieurs joueurs de classe mondiale à différents postes pour rendre le PSG plus compétitif et plus complet malgré le départ à venir de l’international tricolore de 25 ans. En attaque, plusieurs noms reviennent en boucle ces dernières semaines dont celui de Marcus Rashford, auteur d’une saison moyenne à Manchester United.

A en croire le journaliste Julien Laurens, le buteur des Red Devils ne fait pas partie des pistes prioritaires du PSG au contraire de Victor Osimhen et Rafael Leao. Mais le champion de France en titre ne se renforcera pas uniquement en attaque puisque le milieu de terrain sera un autre grand chantier de l’été pour les dirigeants parisiens. « Pour le moment, il semblerait que Rashford ne figure pas sur la liste des joueurs que le PSG veut recruter. Ils ont déjà élaboré leur plan pour remplacer Kylian Mbappé. L’objectif du club est de recruter Bruno Guimaraes et Bernardo Silva au milieu de terrain et Victor Osimhen ainsi que Rafael Leao en attaque » a lancé sur Talk Sport celui qui intervient également de manière régulière pour RMC ou encore EPSN.

Le PSG a identifié quatre joueurs à recruter cet été

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont bien conscience qu’il sera difficile de recruter les quatre joueurs mais ils font pour l’instant partie des priorités de Luis Campos et de Luis Enrique pour l’après-Mbappé. La question est maintenant de savoir combien va coûter le package de ces quatre joueurs et lesquels seront d’accord pour rejoindre la capitale française dans les semaines à venir. Car même si le PSG va économiser un salaire démentiel avec le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le club francilien reste surveillé de près par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier et par conséquent, le PSG ne pourra pas faire n'importe quoi pour remplacer l'ancien Monégasque.