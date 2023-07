Pochettino se jette sur Neymar, le PSG adore

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore de gros chantiers à régler avant la fin du mercato estival. Un départ de Neymar n'est pas encore à exclure.

A Paris, le mercato est encore très loin d'avoir rendu son verdict. Le club de la capitale a déjà frappé fort mais tout pourrait s'accélérer au niveau des départs dans les prochaines semaines. Car si le PSG a des moyens à investir cet été, ce ne sera pas sans grosses ventes. Deux dossiers XXL sont à noter dans les rangs franciliens, à savoir ceux de Kylian Mbappé et de Neymar Jr. Le premier cité est toujours annoncé au Real Madrid, qui pourrait d'ailleurs bien se décider à passer la seconde. Concernant Neymar, le Brésilien ne rassure pas vraiment sur sa forme physique et sa direction n'est pas contre une vente en cas de belle offre. Cela tombe bien, quelques formations de Premier League sont intéressées.

Neymar, un avenir en Premier League ?

K and J 🐶🐶 pic.twitter.com/yc6kJmQg4V — Neymar Jr (@neymarjr) July 10, 2023

Selon les informations récentes du Parisien, Chelsea s’est mis sur les rangs pour acquérir Neymar s'il se fait une raison à quitter le PSG. Pour l'Express, une arrivée de l'ancien joueur du Barça n'est pas à écarter. Car Mauricio Pochettino adore son profil et connait déjà le personnage, pour l'avoir entrainé lors de son passage à Paris. Si l'Argentin est prêt et motivé pour le challenge des Blues, désormais axé sur l'éclosion de jeunes joueurs, Pochettino n'est pas contre une arrivée de Neymar. En attaque, le crack brésilien serait notamment chargé d'accompagner Mudryk et Noni Madueke dans leur éclosion au plus haut niveau. Pour lâcher Neymar, le PSG veut plus de 70 millions d'euros. Reste donc à savoir si Chelsea est prêt à mettre cette somme, alors que le club londonien est surveillé de près par le fair-play financier. Mais tout porte à croire, comme le rappelle l'Express, que si Pochettino demandait Neymar à sa direction, cette dernière ferait alors l'effort nécessaire pour tenter le coup malgré deux précédents échecs.