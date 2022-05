Pochettino n'imagine pas Mbappé le virer du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se cherche un nouvel entraineur, mais Mauricio Pochettino a fait quelques confidences sur son avenir et l'importance de Kylian Mbappé à Paris.

Entraineur toujours en poste au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a terminé sa saison et se tourne désormais vers quelques semaines de repos. Ou peut-être une période plus longue si jamais Nasser Al-Khelaïfi devait lui indiquer la sortie dans les prochains jours. Car l’avenir du PSG semble se dessiner sans son entraîneur argentin, qui a perdu le titre la saison passée, et a failli dès les 1/8e de finale de la Ligue des Champions cette saison. Le championnat de France récupéré ne permet pas de rétablir son bilan. Les changements annoncés par Nasser Al-Khelaïfi vont arriver, et son limogeage parait inévitable. Mais pour le moment, l’Emir du Qatar rêve de faire venir Zinedine Zidane, et difficile donc de se séparer de Pochettino, qui a encore un an de contrat, sans avoir une petite idée de son successeur.

Pochettino n'était au courant de rien pour Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Les discussions avec Zidane s’annoncent donc décisives, mais pas seulement. En effet, depuis sa prolongation, Kylian Mbappé a pris une importance considérable au sein du club parisien, au point parfois d’être présenté comme celui qui fait la pluie et les beau temps au PSG. Kylian Mbappé aime Aurélien Tchouaméni, veut se séparer de Neymar, ou demande Luis Campos comme directeur sportif, tout a été dit sur le numéro 7 parisien. Mais il y a des limites à cela et, interrogé sur une radio espagnole, Mauricio Pochettino a répété qu’il se sentait toujours entraineur du PSG en vue de la saison prochaine.

Pochettino avoue une grosse déception

Il a surtout rappelé que Kylian Mbappé n’était pas le président club francilien. « Aujourd'hui, je suis à 100 % au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer. Les défis sont là, et ça me motive en tant qu’entraineur. Si mon avenir est lié à Mbappé ? Je ne pense pas. Ce sera jugé sur le travail. Nous avons gagné avec mon staff tous les titres que les entraîneurs précédents ont remporté. Ce sont des victoires auxquelles il faut donner de la valeur. Le championnat est difficile. Après, la grosse déception, c’est la Ligue des Champions, c’est ce dont tout le peuple parisien a envie », a livré Pochettino à la Cadena Ser. En tout cas, le coach du Paris SG n’est pas dans les petits papiers de la direction pour les grosses négociations, puisqu’il a reconnu n’avoir eu aucune information sur l’avenir de Mbappé ces dernières semaines, et n’avoir appris officiellement sa prolongation qu’une demi heure avant qu’elle ne soit effectuée. Autant dire que cela risque d’être pareil en cas de limogeage.