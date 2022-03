Pochettino, l'énorme mal de tête avant Real-PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG se déplace à Madrid afin d’y défier le Real en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Après la courte victoire décrochée au match aller, le Paris Saint-Germain tentera de valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les doutes sont toutefois nombreux pour Mauricio Pochettino à quelques heures de ce grand rendez-vous européen. Et pour cause, la défaite à Nice samedi soir n’a rassuré personne. Privé de Kylian Mbappé, le Paris SG a été bien trop inoffensif pour inquiéter son dauphin. Mercredi soir à Madrid, l’attaquant français de 23 ans, suspendu sur la Côte d’Azur, sera de retour. Néanmoins, les doutes sont nombreux pour Mauricio Pochettino au moment de décider de son onze de départ selon les informations obtenues par L’Equipe.

Le premier doute concerne, comme à chaque match ou presque, le poste de gardien de but. Au match aller, c’est Gianluigi Donnarumma qui avait défendu les cages du Paris Saint-Germain. Keylor Navas a lui débuté le dernier match du PSG, ce samedi soir face à Nice. Pour l’heure, il est difficile de savoir qui du Costaricien ou du champion d’Europe 2021 avec l’Italie sera préféré par Mauricio Pochettino pour ce choc face au Real Madrid. Le second doute du onze de départ de l’entraîneur du PSG concerne Achraf Hakimi. Il ne s’agit cette fois pas d’une hésitation technico-tactique dans la mesure où l’international marocain est indiscutable aux yeux du staff parisien.

Gueye ou Paredes, dilemme au PSG

Hakimi est touché à un quadriceps et pour l’heure, impossible de savoir s’il sera sur pied pour jouer contre le Real Madrid. L’ancien défenseur de l’Inter s’est entraîné à part ces derniers jours et en interne, on espère qu’il pourra jouer, sous antidouleur si cela est nécessaire. En cas de forfait du Marocain, c’est Thilo Kehrer qui devra le remplacer et assurer face à Vinicius Junior contre le Real Madrid. Enfin, le dernier doute concerne le milieu de terrain qui épaulera Danilo Pereira et Marco Verratti. Il s’agira soit de Gueye, soit de Paredes. « La présence de l'un ou l'autre n'est pas anodine. Elle pourrait influer sur le positionnement de Verratti » rappelle le quotidien national. Mauricio Pochettino a encore deux entraînements pour trancher les dernières questions au sujet du onze de départ qu’il alignera mercredi soir sur la pelouse de Santiago Bernabeu pour y défier le Real Madrid de Karim Benzema et de Carlo Ancelotti.