Pochettino c'est fini, le PSG lui a annoncé

Par Claude Dautel

Mauricio Pochettino a beau avoir un contrat jusqu'en 2023 avec le Paris Saint-Germain, il sait que son avenir dans la capitale n'ira pas au-delà de l'actuelle saison.

Les supporters du PSG ont pris l’habitude de voir défiler les entraîneurs depuis que Qatar Sport Investments a racheté le club de la capitale, et un an seulement après le remplacement de Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino, ce dernier semble déjà sur un siège éjectable. À force de ne pas trouver les bons réglages avec son trio de stars composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le technicien argentin s’est mis pas mal de monde à dos, et même du côté de Doha on juge que la coupe est pleine. Les rumeurs de l’été dernier sur un possible désir de Pochettino de repartir à Tottenham, sans que ce dernier ne les démente, avaient déjà fait monter la pression au Camp des Loges. Le feuilleton Manchester United de novembre dernier a également agacé Nasse Al-Khelaifi et Leonardo, et tandis que l’hypothèse de plus en plus vraisemblable de la venue de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain enfle de jour en jour, l’Argentin aurait été informé que son sort est définitivement réglé dans la capitale.

Pochettino et son staff quitteront le PSG en juin prochain

💬 Mauricio Pochettino s'est exprimé en conférence de presse, à la veille de #PSGSDR 👇https://t.co/t7gACkwXW0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2022

Journaliste pour le quotidien OK Diario, Ivan Martin annonce que les dirigeants du PSG ont prévenu Mauricio Pochettino et son staff que leur mission s’achèvera à la fin de la saison 2021-2022. « Mauricio Pochettino sait déjà qu'il ne continuera pas au PSG la saison prochaine. Bien que cela n’ait pas encore été officiellement annoncé, les dirigeants du club français ont prévenu le coach argentin et à son staff technique qu'ils ne seront plus aux commandes de l'équipe parisienne la saison prochaine. En d'autres termes, à la fin de cette saison, quoi qu'il arrive, le natif Murphy sera licencié malgré un contrat jusqu’en 30 juin 2023 », explique le reporter espagnol, qui précise que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait rebondir à Manchester United, ou à l’Atlético Madrid si Diego Simeone décidait de quitter les Colchoneros. Une rumeur qui circule depuis plusieurs jours en Espagne.

Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à une communication officielle du Paris Saint-Germain sur ce sujet à quelques semaines de la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des champions. Cependant, en prenant les devants avec Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaifi ouvre la porte en grand à ce dernier et l'autorise officieusement à négocier avec un autre club, ce qui devrait pouvoir permettre au PSG de ne pas avoir à régler un an de salaire à l'Argentin et son staff. C'est toujours ça de pris au moment où Paris devra assumer le salaire d'un nouvel entraîneur.