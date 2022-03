Pini Zahavi pousse pour un coup énorme au PSG

Le mercato estival pourrait donner lieu à un jeu de chaises musicales au poste d'attaquant auquel le PSG participerait. Tout dépend de ce que fera Kylian Mbappé mais, en cas de départ du Français, les Parisiens ont déjà une option de substitution : Robert Lewandowski.

Dans la cour des grands clubs européens, ou du moins dans les candidats à la victoire finale en Ligue des Champions, posséder un grand avant-centre est capital. Le PSG n'a pas à se plaindre en la matière avec Kylian Mbappé qui est en feu depuis de nombreuses semaines. Toutefois, l'avenir du jeune français à Paris s'écrit en pointillés. En cas de départ de Mbappé au Real Madrid, le PSG aura l'obligation de recruter un remplaçant de haut niveau. Peu d'attaquants peuvent revendiquer marquer autant que le jeune prodige, Robert Lewandowski est l'un de ceux-là, puisqu'il a même été élu meilleur footballeur de l'année 2021 par la FIFA.

Cela tombe bien, le Polonais est une cible sérieuse des dirigeants parisiens depuis un long moment. L'homme aux 39 buts en 33 matches cette saison était d'ailleurs convoité par le PSG l'été dernier mais le Bayern Munich avait résisté face aux manœuvres parisiennes. Cependant, ce n'est que partie remise pour l'été prochain. Lewandowski, dont le contrat avec le Bayern expire en juin 2023, peut vite devenir le nouveau numéro 9 des Parisiens. En tout cas, le journaliste Fabrizio Romano estime que les conditions sont idéales pour son transfert au PSG.

