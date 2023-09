PFL Paris ‍: Mbappé et des stars du PSG débarquent pour le combat Doumbé-Zébo

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La délégation du Paris Saint-Germain n'a pas traîné à Clermont puisque moins de trois heures après la fin du match de Ligue 1 entre l'équipe auvergnate et le PSG, plusieurs stars du club de la capitale dont Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, et Achraf Hakimi, pour ne citer qu'eux, sont arrivés au Zénith de Paris. Les footballeurs parisiens étaient invités pour la soirée PFL Paris avec le très attendu combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zébo. L'occasion pour Kylian Mbappé de constater que sa popularité est intacte, y compris chez les amateurs de MMA, puisqu'il a été acclamé quand il est apparu sur les écrans de la salle.