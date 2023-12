Peur de quoi ‍? Luis Campos rassure le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain doit jouer un match décisif face au Borussia Dortmund lors de la sixième et dernière journée de la Ligue des Champions. Luis Campos croit fermement en les chances du club de la capitale.

Tenu en échec (1-1) par Newcastle lors de la précédente journée de la C1, le PSG doit impérativement gagner en Allemagne pour être totalement certains de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1 avec en plus la première place de son groupe. Ce match face à Marco Reus et ses coéquipiers est assurément le plus important de ce début de saison pour Luis Enrique et ses joueurs. En fonction du résultat entre Milan et Newcastle et en cas de défaite au Signal Iduna Park, Paris pourrait se retrouver troisième et être, pour la première fois depuis l’ère QSI, éliminé dès la phase de groupes. Toutefois, si ce scénario catastrophe est envisagé par une partie des supporters parisiens, pessimistes avant le match, Luis Campos n’est pas effrayé par cet immense événement et voit le PSG répondre présent, et de la meilleure des manières.

Luis Campos serein avant le choc à Dortmund

💬 "On n'a pas peur, c'est un match excitant à jouer"



Luis Campos affiche sa confiance avant le déplacement décisif du PSG à Dortmund 🗣️#PSGFCN pic.twitter.com/OeISKdN4Tg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 9, 2023

« On n'a pas peur, c'est un match excitant à jouer. Ça va nous faire grandir, tout le monde croit qu’on va passer » a expliqué le directeur sportif du PSG au micro de Canal + en marge de la victoire 2-1 contre le FC Nantes en championnat. Car si Dortmund est assuré de poursuivre la suite de la compétition, Paris est encore en mesure de récupérer la première place. Le PSG peut passer de la joie extrême à une terrible désillusion. Au match aller, le club de la capitale avait dominé les débats 2-0. Les retours de Warren Zaïre-Emery et Marquinhos sont une bonne nouvelle. De son côté, Dortmund reste sur une défaite à domicile 2-3 contre le RB Leipzig, après avoir évolué à 10 pendant presque l’intégralité de la rencontre. Luis Campos espère probablement une physionomie similaire pour le choc avec le PSG.