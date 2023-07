Pep Guardiola brise ce rêve à 80 ME du PSG

En quête d’un avant-centre, le PSG a caressé l’espoir de recruter Julian Alvarez, en manque de temps de jeu à Manchester City.

Barré par la concurrence démentielle représentée par Erling Haaland à Manchester City, Julian Alvarez a tout de même réussi à planter 17 buts toutes compétitions confondues cette saison. Un joli total qui fait du champion du monde argentin un joueur courtisé sur le marché des transferts, les courtisans de Julian Alvarez ayant l’espoir que le natif de Calchin se lasse de cette situation et demande à quitter Manchester City.

Selon la presse argentine, le Paris Saint-Germain a tenté le coup. En quête d’un pur avant-centre durant ce mercato estival, le champion de France en titre a pris la température et semblait prêt à investir près de 80 millions d’euros pour s’offrir les services de l’attaquant de 23 ans. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi peuvent abandonner cette piste. Selon les informations de Fabrizio Romano, un départ n’est absolument pas à l’ordre du jour pour Julian Alvarez.

Malgré la concurrence d’Erling Haaland, l’ancien attaquant de River Plate souhaite rester à Manchester City, où il est persuadé de pouvoir se faire une place grâce à sa polyvalence puisqu’il est également capable de jouer en soutien de l’attaquant ou sur un côté. Pep Guardiola n'a pas non plus envisagé un départ de son attaquant, le coach catalan ayant la ferme intention de le garder alors que Gündogan est déjà parti et que Bernardo Silva pourrait bientôt l'imiter.

Understand Julián Álvarez’s camp does not consider any loan deal as possibility for this summer. No chance. ⛔️🇦🇷



Also, Man City extended his contract as they are very happy with Julián. pic.twitter.com/BwkT6hseYX