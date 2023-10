Payer pour voir Mbappé ‍? Il refuse de suivre le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Fan absolu de Maradona, et adepte du football romantique, Didier Roustan a bien du mal à monter dans le train des supporters de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Il estime que le PSG actuel a perdu de son charme.

Didier Roustan délivre depuis des décennies des analyses ciselées sur le football mondial, lui dont la carrière l'a amené à couvrir les plus grands événements footballistiques et côtoyer les stars de ce sport, dont Maradona. Le journaliste de 65 ans est adepte d'un football moins aseptisé et sans storytelling, mais il le sait, les temps changent et les idoles ont changé. Dans son dernier ouvrage, Puzzle, Didier Roustan revient sur sa carrière. Invité cette semaine de France Bleu Paris, pour évoquer cet ouvrage, l'ancien présentateur de Téléfoot a été interrogé sur le Paris Saint-Germain et sur les joueurs qui le font rêver au sein de l'équipe actuelle. Sa réponse a été pour le moins brutale avec les deux stars du PSG et de l'équipe de France que sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Mbappé ne le fait pas rêver

« Pour moi, Mbappé n’est pas un génie du foot. C’est un crack. Absolu. Un homme de son époque. (…) Mais je ne payerais pas pour le voir jouer. Je payerais pour voir jouer… 🎶 Javier Pastoreeee 🎶»



💬 @DidierRoustan dans 100% PSG pour la sortie de #Puzzle (@EditionMarabout) pic.twitter.com/NmyeGOjEA3 — France Bleu Paris (@francebleuparis) October 3, 2023

Didier Roustan affirme ne pas avoir un joueur capable de le faire kiffer au sein de l'effectif de Luis Enrique. « Les footballeurs actuels, je les trouve robotisés, standardisés. Mais au PSG, pour moi le maître absolu, c'est Javier Pastore. Lui, c'est un joueur d’autrefois, il te caresse le ballon, c’est de la poésie. S’il y a encore un génie du football au PSG après les départs de Neymar, Messi et Verratti ? Pour moi, non Kylian Mbappé n’est pas un génie du foot. C’est un crack. Absolu. Un homme de son époque. Il a la puissance, l’explosivité. Pour moi, le football, c'est une affaire d’émotion. J’aime beaucoup Mbappé et chapeau bas pour tout ce qu’il fait, mais je ne vais pas payer une place pour Mbappé, mais je vais payer une place pour voir Pastore. Di Maria, il n’est plus là, Neymar n’est plus là, Petit Hibou n’est plus là, car j’ai entendu qu’il était nul. Dembélé ? Ah non. C’est un canard sans tête. Il est charmant, mais il faut qu’il passe un cap. Mais je ne vais pas payer ma place pour voir cette équipe du PSG », a expliqué le journaliste, qui fidèle à ses habitudes, ne fait pas de langue de bois.