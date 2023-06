Panique à Doha, Neymar vient sauver le PSG ‍!

Dans : PSG.

Le départ de Lionel Messi et la perspective de perdre Kylian Mbappé font trembler les propriétaires du PSG, qui se demandent si leur club va toujours être perçu de la même façon. Neymar l’a bien compris, et il entend désormais rester pour être le leader de ce nouveau Paris.

Pour Neymar, la saison 2022-2023 s’est terminée il y a déjà plusieurs mois de cela, après une nouvelle blessure à la cheville et une opération qui a laissé une nouvelle fois le Brésilien sur le carreau. Le PSG a décidé de prendre le taureau par les cornes avec un traitement longue durée pour permettre à l’ancien prodige de Santos d’enfin retrouver son meilleur niveau. A 31 ans, ce n’est pas certain que le Brésilien y parvienne. Et ce n’est pas certain non plus que cela se fasse sous le maillot du PSG. En effet, l’Emir du Qatar en personne est lassé par ses frasques et son rendement indigne de son statut, tandis que sa récente prolongation lui permet de narguer le club de la capitale avec son contrat à très longue durée.

Neymar voit son statut changer à Paris

De quoi provoquer l’agacement des propriétaires parisiens, qui ont poussé clairement Neymar vers la sortie. Un message reçu de la part du capitaine de la Seleçao, qui s’est penché sur son avenir pendant le printemps, et n’a pas totalement écarté un départ du PSG si toutes les conditions étaient réunies. Mais à une dizaine de jours de la reprise de l’entrainement, même si le champion de France n’a pas encore dévoilé la date exacte faute d’un entraîneur nommé, la position de Neymar a visiblement changé. C’est L’Equipe qui l’affirme ce mardi et le met même à sa Une : l’ancien barcelonais a désormais envie de rester au PSG, et est décidé à répondre enfin aux attentes. Sans forcément faire grand chose pour améliorer son cas, le Brésilien a vu sa cote remonter avec le départ de Lionel Messi et le nouveau feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé.

Un PSG moins bling-bling, le Qatar s'inquiète

Pour le Qatar, c’est impensable de se retrouver dans une position où toutes les stars quitteront le club cet été, et feront passer le PSG d’une formation ultra-médiatisée, à une équipe beaucoup plus banale. Résultat, Neymar, qui reste malgré ses frasques une figure du football mondial, se retrouverait même renforcé par les derniers évènements à Paris. La nomination de Luis Enrique, qui sera officielle dans le courant de la semaine après l’accord trouvé ces dernières heures, est aussi vu comme un point positif au sein du clan du « Ney ». Enfin, sur un plan personnel, il a désormais fait sa vie à Paris et compte bien y voir naitre sa future fille avec sa compagne, ce qui explique pourquoi il n’a aucune intention de donner suite aux sollicitations venues d’Arabie Saoudite. La grande question reste tout de même entière, à savoir si cette volonté de rester à Paris est un plus pour le PSG, et si cela se traduira par un plus grand sérieux et des performances sportives qui aideront enfin le club de la capitale à passer un cap.