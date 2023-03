Galtier sauve son poste, la piste Zoumana Camara s'éteint

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite du PSG face à Rennes, le ciel semble calme au-dessus du club de la capitale. Tandis que des voix se sont élevées contre Christophe Galtier, le président parisien suit cela depuis le Qatar, preuve qu'il n'y a pas d'imminence à une révolution de palais.

Les supporters du Paris Saint-Germain attendaient des éclats de voix suite à la copie pathétique rendue par Lionel Messi et ses coéquipiers face à l’équipe bretonne, d’autant plus que Christophe Galtier avait eu une phrase pour le moins désagréable à l’encontre des jeunes joueurs du PSG. Mais finalement, une certaine résignation s’est installée du côté du Qatar, les sept points d’avance sur l’OM au classement de Ligue 1 étant visiblement un motif de se rassurer pour Nasser Al-Khelaifi et sa garde rapprochée. Pour preuve, on apprend ce lundi que le président du PSG est actuellement à Doha et s’il est attentif à la situation de son club, il n’a pas du tout l’intention de limoger son entraîneur. C’est ce que deux journalistes souvent bien informés affirment.

Galtier sauvé par le Qatar

Fabrice Hawkins et Arthur Perrot, qui travaillent pour RMC, expliquent 24 heures après le match Paris-Rennes, qu’il n’est pas du tout question pour les champions de France en titre de limoger immédiatement Christophe Galtier. « Aucune décision ne devrait être prise sur l’avenir de Christophe Galtier avant la fin de la saison (…) Aucune piste ne se dégage dès aujourd’hui pour le remplacer. Le PSG ne veut pas faire de choix dans la précipitation », précisent les deux journalistes, qui referment donc la porte d’un possible départ précipité de celui qui est arrivé de l’OGC Nice pour 10 millions d’euros, Paris ayant accepté de payer cette somme au club azuréen pour obtenir la signature de Galtier. Pourtant, un scénario avait déjà été envisagé pour éventuellement changer les choses sans se précipiter, un nom étant toute les lèvres pour remplacer provisoirement l'actuel entraîneur du leader de Ligue 1.

Trêve internationale de dix jours, c'est le moment ou jamais de virer #Galtier. La dernière chance pour redonner un semblant de vie à cette équipe de feignasses et pour sauver ce qui peut encore l'être. Opération commando de 2 mois avec Papus Camara par exemple#GaltierOut #PSG — Nicolas Puiravau (@nikop17) March 20, 2023

Ces dernières heures, la rumeur avait fait de Zoumana Camara, qui dirige l'équipe de Youth League du Paris Saint-Germain, un possible entraîneur intérimaire en attendant que le prochain technicien soit convaincu de venir pour la saison prochaine. Mais si les supporters commencent à sérieusement croire que leur équipe est en danger en Ligue 1 face à la concurrence sauvage de l'OM et du RC Lens, cela n'est pas partagé par la direction qatarie du PSG. On verra ce que l'avenir réserve au club qui vise un onzième titre de Champion de France, mais il est clair que Christophe Galtier a une carte que ses prédécesseurs n'avaient pas.