Ousmane Dembélé trahit le Barça pour le Paris SG

Le départ de Lionel Messi ne fait plus aucun doute pour le PSG, qui doit maintenant se mettre en quête d’un successeur à l’Argentin. Le profil d’Ousmane Dembélé, sous contrat avec Barcelone jusqu’en 2024, fait l’unanimité au sein de l’état-major du club parisien.

Suspendu deux semaines par le Paris Saint-Germain en raison de son voyage non-autorisé par le club en Arabie Saoudite, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat en faveur du club parisien. Son départ à l’issue de la saison est désormais acté, ce qui va permettre à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi d’anticiper sur le dossier de la succession de l’Argentin. Avec ce mouvement d'importance, le PSG sera dans l’obligation de recruter du lourd en attaque afin d’épauler Kylian Mbappé et probablement Neymar en attaque la saison prochaine, même si le board parisien rêve toujours de se délester du Brésilien et de son salaire XXL.

En attaque, plusieurs pistes sont connues de tous de Randal Kolo-Muani à Marcus Thuram en passant par Victor Osimhen ou encore Harry Kane. Mais comme indiqué par Saber Desfarges en début de semaine, le PSG vise également un attaquant de couloir. Et selon les informations du site El Nacional, un certain Ousmane Dembélé fait l’unanimité au sein de l’état-major parisien. Le média rappelle que le contrat de l’international tricolore arrivera à échéance en juin 2024 et qu’à partir de cet été, sa clause libératoire va chuter de moitié en passant de 100 millions d’euros à 50 millions d’euros.

Le PSG rêve d'une attaque avec Mbappé et Dembélé

A ce prix, une telle recrue est une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui courtise l’ancien attaquant du Borussia Dortmund depuis plusieurs saisons. Le PSG a par ailleurs un argument de taille pour convaincre Ousmane Dembélé en la personne de Kylian Mbappé puisque les deux hommes sont très proches et entretiennent une excellente relation sur et en dehors du terrain en Equipe de France. De quoi pousser le joueur révélé au Stade Rennais vers un retour en région parisienne, ce qui le tenterait fortement. Avec Mbappé d’un côté, Dembélé de l’autre et un futur avant-centre tel que Kolo-Muani ou Osimhen, le PSG pourrait se bâtir une attaque de feu qui n’aurait plus grand-chose à voir avec celle composée en partie des vieillissants Neymar et Messi. Reste maintenant à voir si ce transfert sera possible mais Luis Campos est sur le coup.