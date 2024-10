Ousmane Dembélé exaspérant, le PSG pioche à Lille

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé a tout raté ou presque mardi face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Le manque d’efficacité de l’attaquant français agace en interne, à tel point que le PSG pourrait lui recruter un concurrent.

Malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a fait le choix de ne pas recruter d’avant-centre l’été dernier. Luis Enrique comptait sur Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pour compenser statistiquement la perte du meilleur buteur de l’histoire du club. L’ancien attaquant de l’OL répond aux attentes puisqu’il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1, mais on ne peut pas en dire autant de l’ex-ailier du Barça. C’est surtout en Ligue des Champions que le bas blesse, comme cela a été illustré mardi contre le PSV Eindhoven avec des ratés en pagaille de la part de Dembélé. Les performances de l’ancien Rennais commencent à peser au PSG à tel point que selon Live Foot, on n’exclut pas en privé un recrutement à ce poste l’été prochain afin de tourner la page avec l’actuel n°10 du club de la capitale.

Le PSG très intéressé par Zhegrova ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edon Zhegrova (@edonzhegrova10)

Et à en croire les indiscrétions du média, c’est un joueur de Ligue 1 qui pourrait être l’heureux élu afin de concurrencer Dembélé au PSG. Brillant avec le LOSC depuis plusieurs mois, Edon Zhegrova a retenu l’attention de Luis Campos ainsi que de Luis Enrique. Sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2026, Zhegrova sera maître de son destin l’été prochain car s’il refuse de prolonger dans le Nord, Olivier Létang souhaitera certainement le vendre pour ne pas risquer un départ pour zéro euro l’été suivant. L’opportunité est belle aussi pour le PSG de recruter un joueur en-dessous de sa véritable valeur marchande, à un an de la fin de son contrat. Du haut de ses 25 ans, Zhegrova prouve cette saison qu’il a aussi le niveau pour briller en Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid peut en témoigner.

Le Kosovar semble donc cocher toutes les cases pour intégrer la rotation au PSG et chatouiller Ousmane Dembélé, sans concurrence cette année, ce qui ne lui réussit pas vraiment. Car malgré des bonnes performances en Ligue 1, l’international français ne parvient pas à passer un cap en coupe d’Europe. Un vrai problème que Luis Enrique espère résoudre avec la venue d’un joueur comme Zhegrova l’été prochain.