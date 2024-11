Oui au PSG, le mercato prend une excellente tournure

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'une des équipes à suivre dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui plaisent encore beaucoup au club de la capitale : Khvicha Kvaratskhelia.

L'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia avait fait beaucoup pour rejoindre Luis Enrique et le PSG. Mais voilà, négocier avec le Napoli n'est jamais chose aisée et le prix demandé pour le Géorgien a été jugé comme démesuré par le club de la capitale. Cependant, l'arrivée de Kvaratskhelia à Paris pourrait ne pas avoir totalement capoté. En effet, le joueur n'arrive pas à se mettre d'accord avec Naples pour prolonger son bail, qui expire en juin 2027, et serait toujours motivé à l'idée de jouer pour le Paris Saint-Germain. De quoi relancer le dossier, que ce soit pour cet hiver ou l'été prochain.

Kvaratskhelia au PSG, rien n'est encore terminé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

D'ailleurs, une arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en Ligue 1 plairait beaucoup à certains de ses compatriotes. Ce n'est pas Zuriko Davitashvili, qui évolue du côté de Saint-Etienne, qui dira le contraire. Lors d'une interview accordée au Parisien, l'international géorgien a en effet déclaré concernant Kvaratskhelia : « C’est un grand joueur de football, je pense qu’il mérite de jouer dans les meilleurs clubs : le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Liverpool, le PSG… de grandes, grandes équipes. Nous verrons l’été prochain. Mais je pense que la Ligue 1 pourrait être très bonne pour lui : football ouvert, football offensif, beaucoup de duels, des espaces… En un-contre-un face à lui, les défenseurs n’ont aucune chance ». Une arrivée de Kvaratskhelia au PSG serait un énorme plus pour Luis Enrique, qui adore le profil et qui veut apporter de la concurrence à Bradley Barcola, encore tendre lors des matchs couperets en Ligue des champions. Une nouvelle offre pourrait prochainement tomber et définitivement faire plier Naples et son président Aurelio De Laurentiis.