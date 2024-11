Mercato ‍: Kvaratskhelia ne sauvera pas le PSG

Dans : PSG.

Alors qu'il essaye de recruter Khvicha Kvaratskhelia depuis le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait se faire coiffer au poteau par Manchester United.

Le dossier Khvicha Kvaratskhelia est particulièrement délicat. Depuis le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a tenté de le recruter, mais s'est heurté aux refus d'Aurelio De Laurentiis. Le président du SSC Napoli a été ferme sur sa position et n'a pas souhaité vendre le Géorgien l'été dernier. Sa volonté de le prolonger a primé sur toutes les possibilités de vente. Il y a toutefois un problème majeur qui subsiste à l'heure actuelle. L'ailier de 23 ans a des prétentions contractuelles qui ne sont pas en adéquation avec ce que le club napolitain est prêt à mettre. Si les deux parties se sont rapprochées au niveau du salaire, la valeur de la future clause libératoire de Khvicha Kvaratskhelia est encore un gros point noir. Face à ce mur, le Paris Saint-Germain pourrait se faire coiffer au poteau par Manchester United, indique SportMediaset.

Khvicha Kvaratskhelia, le gros dilemme

Encore sous contrat jusqu'en juin 2027, Khvicha Kvaratskhelia possède actuellement le même salaire qu'il avait lorsqu'il évoluait au Dinamo Batumi. Logiquement, ses deux dernières saisons lui ont permis de croire qu'il méritait de meilleurs émoluments. Alors que les négociations avec le Napoli patinent, le Paris Saint-Germain garde un œil sur le joueur. Le club parisien pourrait toutefois se faire rattraper, voire distancer, par Manchester United. Le média italien indique que les Red Devils seraient prêts à se lancer à l'assaut du Géorgien en lui offrant un juteux contrat avec un salaire allant jusqu'à 8 millions d'euros net annuels avant des bonus facilement atteignables.

Alors que le Napoli n'est pas disposé à proposer plus de 6 millions d'euros par an, l'ailier gauche pourrait très prochainement faire l'objet de rumeurs de plus en plus fortes l'envoyant en Premier League. Pour le Paris Saint-Germain, il s'agirait de ne pas se débiner face à la concurrence pour un joueur que veut absolument Luis Enrique.