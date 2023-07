Osimhen est à Paris, Naples retient son souffle

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur du Paris Saint-Germain, Victor Osimhen alimente les rumeurs mercato. L’attaquant de Naples négocie une prolongation de contrat avec ses dirigeants. Mais cette semaine, le Nigérian s’est rendu dans la capitale française. De quoi inquiéter les supporters napolitains.

Pour le Paris Saint-Germain, le recrutement d’un attaquant de haut niveau devient urgent. En l’absence de Kylian Mbappé, écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud, l’entraîneur Luis Enrique a pu constater le manque de solutions en pointe. C’est effectivement le milieu offensif Marco Asensio qui a débuté dans l’axe mardi, lors du match amical contre Al-Nassr (0-0). Le club de la capitale n’est donc pas près de lâcher ses cibles, à commencer par Victor Osimhen. L’attaquant de Naples, que le conseiller parisien Luis Campos avait attiré à Lille, fait partie des priorités du Paris Saint-Germain.

Osimhen en repos à Paris

Et les rumeurs devraient s’accentuer après le récent déplacement du Nigérian. En effet, l’entraîneur du Napoli Rudi Garcia vient d’accorder deux jours de repos à son groupe. Et devinez où Victor Osimhen s’est rendu… L’ancien joueur du LOSC a en effet profité de sa brève liberté pour s’envoler vers Paris. Autant dire que les supporters napolitains ne sont pas rassurés. Certes, l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2025 négocie actuellement une prolongation avec ses dirigeants. Mais pour le moment, il n’existe aucun accord et l’on sait que le Paris Saint-Germain possède de solides arguments.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Le média italien TvPlay se montre tout de même rassurant. Apparemment, le séjour de Victor Osimhen, parti sans sa famille ni ses agents, n’a absolument rien à voir avec le mercato. L’international nigérian se rend souvent dans la capitale française où résident certains de ses amis. Il n’empêche que sa situation reste incertaine, sachant qu’un éventuel transfert de Kylian Mbappé donnerait au Paris Saint-Germain les moyens de répondre aux exigences du président Aurelio De Laurentiis.